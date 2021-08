Zurich Italia acquisisce rete dei consulenti finanziari Deutsche Bank Financial Advisors

(Teleborsa) -hanno raggiunto un accordo che prevede un ulteriore sviluppo della loro partnership, grazie all'. I termini dell'accordo – spiega Zurich in una nota – prevedono il trasferimento di un ramo d'azienda costituito da 1,085 Consulenti Finanziari, 97 dipendenti, e 16,5 miliardi di eruo di masse in gestione (numeri al 31 Marzo 2021).L'acquisizione permette a– sottolinea la nota – "di rafforzare la sua presenza sul mercato italiano sviluppando ulteriormente i propri canali distributivi, puntando su una realta` di eccellenza in materia di consulenza finanziaria e assicurativa, forte di una storia ultratrentennale nel mercato italiano e caratterizzata negli ultimi anni da una forte crescita". Sul fronte di, l'accordo consente, invece, di "riposizionare il business in Italia, focalizzando gli investimenti per diventare banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie, premium bank per la clientela affluent e per valorizzare la gia` forte presenza nel settore del credito al consumo". Allo stesso tempo, la cessione permette alla banca di valorizzare ulteriormente il percorso intrapreso negli ultimi anni dalla rete guidata da Silvio Ruggiu, grazie alla scelta di un partner storico sia a livello italiano che di Gruppo, che intende puntare in maniera importante sui servizi di advisory e in generale sullo sviluppo e la crescita del network. Grazie all'operazione, – il cui completamento e` condizionato all'ottenimento delle autorizzazioni delle competenti autorita` di vigilanza – ipotranno godere dei benefici derivanti dalla partnership tra Deutsche Bank e Zurich, accedendo una piu` ampia offerta dei migliori servizi di investimento, assicurativi, bancari e finanziari."Siamo lieti di annunciare l'acquisizione della rete dei Consulenti Finanziari del gruppo Deutsche Bank in Italia – ha commentato il–. Un ulteriore rafforzamento della nostra presenza sul mercato italiano grazie ad una rete che eccelle per esperienza e presenza sul territorio. La consulenza di valore e` la chiave del successo del nostro business: la partnership consolidata con Deutsche Bank, con cui lavoriamo da molti anni in Italia e a livello globale, ci ha permesso di apprezzare il valore e la competenza dei suoi consulenti finanziari, un punto di riferimento nel settore del risparmio gestito. Questa acquisizione e` per noi un passo avanti molto significativo in un percorso di crescita e di continua innovazione ed evoluzione del modello di business verso la multicanalita`. Il network dei Consulenti Finanziari di Deutsche Bank lavorera` infatti in sinergia con la gia` consolidata e forte rete degli agenti Zurich per offrire ai clienti la gamma piu` completa possibile di canali di contatto e le migliori soluzioni per la pianificazione finanziaria e assicurativa. Si tratta di un progetto di grande rilevanza per Zurich, che intendiamo sviluppare nei prossimi anni con ulteriori investimenti a supporto"."Siamo lieti dell'accordo raggiunto con Zurich, un'operazione strategica che contribuira` a rafforzare il percorso di crescita della rete dei consulenti finanziari e la partnership tra i due gruppi, gia` attiva da tempo anche in Germania – ha dichiarato–. Con questo importante passaggio diamo il via a un percorso di trasformazione del nostro business in Italia, che porteremo avanti nei prossimi mesi con la volonta` di continuare a investire per crescere su piu` fronti. Deutsche Bank resta infatti saldamente presente nel Paese e qui in futuro focalizzeremo le nostre attivita` per diventare banca di riferimento per gli imprenditori e le loro famiglie, rafforzando anche il nostro presidio sulla clientela affluent e nel credito al consumo. Negli ultimi 6 mesi abbiamo inserito in Italia circa 40 nuovi professionisti del wealth management, pari al 30% in piu`, e stiamo anche investendo nelle competenze del business banking, facendo leva sulla forza del nostro brand per sviluppare un'innovativa offerta di servizi specializzati sui canali digitali, per clienti privati e imprese".