Unipol, Cimbri: prossimo piano industriale in primavera

(Teleborsa) -presenterà il nuovo piano industriale in primavera. E' quanto ha dichiarato il, nella call di presentazione dei conti semestrali . Il manager ha rimarcato che sulle riserve il gruppo ha usato una policy di "assoluta prudenza", che intende mantenere anche nel prossimo futuro. "Non le abbiamo toccate - ha precisato - come del resto avevamo fatto lo scorso anno"."Mi fa piacere poter confermare quanto abbiamo sempre detto, ovvero la nostra intenzione di rispettare il nostro impegno, come da piano industriale, anche sulla distribuzione del dividendo a valere sull'esercizio 2019" - ha sottolineato il numero uno del gruppo- cheda parte dei regolatori alla luce della pandemia. ", se come pare l'organismo di Vigilanza rimuoverà lo stop dividendi dopo il 30 settembre. Noiper approvare la distribuzione e lo distribuiremo".Alla domanda se siaCimbri ha risposto: "nella Popolare di Sondrio per le dimensioni che ha. Mi pare che anche con i recenti stress test Pop Sondrio ha dimostrato di essere una. E' una banca ben gestita, da persone serie, che conosciamo da anni e di cui abbiamo fiducia". Sondrio ", come del resto anche. Quindi, considerato anche che Sondrio è alla vigilia di una trasformazione societaria, è evidente che noi siamocon reciproca soddisfazione".