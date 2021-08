Nusco, EdiliziAcrobatica entra nel capitale e valuta possibili sinergie

Nusco

EdiliziAcrobatica

(Teleborsa) -- società quotata su AIM Italia e attiva nella produzione e commercializzazione di porte e infissi - ha reso noto che in fase di collocamento- azienda quotata su AIM Italia e operante nel settore delle ristrutturazioni edilizie - è entrata nel capitale azionario della società in qualità di"Siamo orgogliosi che nell'ambito della significativa domanda, composta per oltre il 95% da investitori istituzionali e professionali di primario standing, sia italiani sia esteri, ci sia anche un operatore industriale quale EdiliziAcrobatica, leader nel proprio settore di riferimento - ha commentato Luigi Nusco, presidente e AD - Questo investimento dimostra come lacon primari operatori di settore"."Abbiamo scelto di investire in Nusco, realtà solida in un, anche alla luce di possibili future collaborazioni, realizzabili, tra l'altro, ma non solo, attraverso EA110, la società controllata da EdiliziAcrobatica, che opera come general contractor proprio nell'ambito del Superbonus del 110%", ha commentato Riccardo Iovino, AD di EdiliziAcrobatica.