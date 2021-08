Weidmann (Bundesbank): inflazione eurozona potrebbe aumentare più del previsto

(Teleborsa) - Jens Weidmann, presidente della Bundesbank e quindi componente del board della Banca centrale europea, ha detto che l'nell'area euro potrebbe aumentare più rapidamente del previsto e ha esortato a non trascinare troppo oltre il(Pandemic Emergency Purchase Programme), ovvero il programma di acquisto messo in campo per l'emergenza pandemica.Weidmann - ha affermato in un'intervista al quotidiano tedesco Welt am Sonntag - "solleciterà ae non solo a guardare al rischio di un tasso di inflazione troppo basso". "Non si possono escludere tassi di inflazione più elevati", ha aggiunto.A proposito del PEPP - che è impostato per durare fino a marzo 2022 - Weidmann ha detto: ". È una questione di credibilità".