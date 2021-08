Decolla AMC dopo la trimestrale. CEO: giochiamo in attacco

Amc Entertainment Holdings

(Teleborsa) - Ottima performance per, che scambia ine si porta a 34,69. Il titolo della catena di cinema statunitense (uno dei cosiddetti meme stock) beneficia della trimestrale diffusa ieri sera a mercato chiuso , in cui hae battuto le attese degli analisti.AMC può inoltre contare su, ricavati dalle vendite strategiche di azioni nell'ultimo anno. La società li userà per nuovi contratti di locazione, miglioramenti ai suoi cinema attuali, per sviluppare nuove opzioni di pagamento e aumentare la varietà della sua offerta di contenuti. "2 miliardi di dollari sono un bel gruzzolo - ha detto il CEO Adam Aron a CNBC - È il più grande con cui abbiamo mai dovuto giocare e, come ho detto, siamo il più grande operatore teatrale del mondo,".Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo convista a quota 36,34 e successiva a 38,82. Supporto a 33,86.