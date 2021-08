Aviva restituirà 4 miliardi di sterline ad azionisti. Utile semestrale sotto attese

Aviva

(Teleborsa) - La compagnia assicurativa britannicaha registrato unda operazioni continue in aumento del 17% a 725 milioni di sterline nel primo semestre del 2021, sotto il consensus di 781 milioni di sterline fornito dalla stessa società. Nella nota sui conti viene sottolineato che la società ha messo a segno le migliorisemestrali in un decennio nell'assicurazione generale e flussi record in risparmi e pensioni."Abbiamo fatto buoni progressi su tutti i fronti nei 12 mesi da quando abbiamo lanciato la nostra strategia - ha commentato la- Stiamo mantenendo il nostro impegno per restituire un sostanziale capitale ai nostri azionisti. Abbiamo intenzione dientro la fine della prima metà del 20221, a partire da un riacquisto di azioni fino a 750 milioni di sterline.La società assicurativa, le cui attività principali sono in Gran Bretagna, Canada e Irlanda ha detto di essere sulla buona strada per raggiungerecontrollabili di 300 milioni di sterline nel 2022, inclusi gli oltre 225 milioni di sterline di risparmi cumulati entro la fine del 2021.