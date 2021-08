Cineworld valuta quotazione a Wall Street per migliorare propria situazione finanziaria

Cineworld

(Teleborsa) -- compagnia cinematografica britannica quotata al London Stock Exchange -per migliorare la propria difficile situazione finanziaria, pesantemente colpita dalla pandemia. La quotazione potrebbe interessare l'intera società o la sua. Cineworld, che gestisce 789 cinema nel Nord America, ha infatti affermato che la maggior parte dei propri ricavi e profitti proviene da Regal, che ha acquisito per 3,6 miliardi di dollari nel 2018."I mercati dei capitali azionari statunitensi sonoe comprendono un gran numero di società cinematografiche quotate in borsa", ha affermato Mooky Greidinger, amministratore delegato di Cineworld. Proprio il titolo di una società simile a quella inglese, ovvero la statunitense, ha guadagnato oltre il 1.400% in Borsa da inizio anno, dopo essere diventato uno dei cosiddetti meme stock."Il board sta valutando le opzioni per massimizzare il valore per gli azionisti ora e in futuro accedendo a questa liquidità attraverso una quotazione di Cineworld o una quotazione parziale di Regal negli Stati Uniti", ha aggiunto Greidinger. La società ha registrato unanella prima metà dell'anno.