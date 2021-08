Palantir vola a +10% dopo aver raddoppiato stima free cash flow 2021

Palantir Tech

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 24,77 con un. Il titolo della società statunitense di software (specializzata nell'analisi dei big data) festeggia i risultati del secondo trimestre, che hanno battuto le attese degli analisti. Lesononel secondo trimestre conclusosi il 30 giugno, e sono risultate superiori ai 352,3 milioni di dollari attesi dal mercato.Palantir - il cui cliente più famoso è la Central Intelligence Agency (CIA) - prevede che le entrate delsaranno di circa 385 milioni di dollari, al di sopra delle stime degli analisti per 376,1 milioni di dollari. Ilrettificato per l'intero anno 2021 dovrebbe superare i 300 milioni di dollari, rispetto alla stima precedente per 150 milioni di dollari.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 25,37 e successiva a 26,87. Supporto a 23,88.