PNRR, Mef: in GU bando concorso per reclutamento 500 professionisti

(Teleborsa) - E' in corso di pubblicazione sullacon cui, su iniziativa del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento della Funzione Pubblica-Commissione Ripam, avvalendosi diper lo svolgimento della procedura, avvierà la selezione per il reclutamento, a tempo determinato, di 500 professionisti che - informa un comunicato congiunto Funzione pubblica-Mef, "sono destinati allepresso le amministrazioni titolari dei relativi progetti e interventi, per la realizzazione del sistema di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano di ripresa e resilienza, secondo quanto disposto dal decreto deldi cui all'articolo 7, comma 1, del DL 80/2021, convertito in legge n. 113 del 6 agosto 2021.La nota precisa altresì che le: 198 unità per il profilo economico; 125 unità per il profilo giuridico; 73 unità per il profilo statistico-matematico; 104 unità per il profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale. Tutte le assunzioni saranno a tempo determinato per un periodo anche superiore a 36 mesi, ma non eccedente la durata di completamento del Pnrr e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.Le candidature andranno inviate esclusivamente perentro le ore 14 del 20 settembre 2021, tramite il sistema Step-One 2019, messo a disposizione da Formez PA.Il bando sarà pubblicato integralmente anchededicato, sul sistemae sui siti iIl concorso - si legge ancora - si articolerà attraverso le seguenti fasi:, distinta per i codici di concorso, che si svolgerà esclusivamente mediante l’utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con più sessioni consecutive non contestuali, assicurando la trasparenza e l’omogeneità delle provedistinta per i codici di concorso, sarà effettuata solo a seguito dell’espletamento della prova scritta, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documntazione prodotta.