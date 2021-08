Wall Street resta al palo

Dow Jones

(Teleborsa) - Sosta intorno alla parità la Borsa di New York, con ilche si attesta a 35.534 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per l', che rimane a 4.466 punti.Sulla parità il(+0,18%); come pure, senza direzione l'(+0,13%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,83%) e(+0,46%). Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-0,67%) e(-0,62%).Tra i(+1,80%),(+1,38%),(+1,18%) e(+0,91%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,35%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,95%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,89%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,71%.Tra i(+6,04%),(+2,24%),(+1,84%) e(+1,70%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,11%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,17 punti percentuali.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,43%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,42%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Prezzi import, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,1%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,2%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 81,2 punti; preced. 81,2 punti)14:30: Empire State Index (preced. 43 punti)14:30: Vendite dettaglio, annuale (preced. 18%).