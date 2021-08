Hyatt Hotels acquisisce Apple Leisure per 2,7 miliardi di dollari

Hyatt Hotels

(Teleborsa) -- multinazionale statunitense attiva nella gestione di hotel e resort - ha stipulato un accordo definitivo per- altro colosso attivo nel settore dei resort di lusso e dell'ospitalità - perda KKR e KSL Capital Partners. L'operazione dovrebbe concludersi nel quarto trimestre del 2021 e Hyatt prevede di finanziare oltre l'80% dell'acquisto con una combinazione di 1 miliardo di dollari di liquidità e nuovi finanziamenti, e il resto con circa 500 milioni di dollari da finanziamenti azionari."L'aggiunta delle proprietà di Apple Leisure Group (ALG)- ha affermato Mark Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di Hyatt - Il portafoglio dei marchi di lusso di ALG, la leadership nel segmento all-inclusive e l'ampia pipeline di nuovi resort estenderanno la nostra portata nei mercati esistenti e nuovi, inclusa l'Europa, e accelereranno ulteriormente la nostra crescita".Il portafoglio di hotel di ALG è composto da oltre 33.000 camere operanti in 10 Paesi. Il portafoglio è passatoe ha una pipeline di 24 accordi conclusi per un gran numero di hotel aggiuntivi in via di sviluppo.