Tencent Music, crescono ricavi e abbonati. Previsto impatto da stretta autorità cinesi

Tencent Music

(Teleborsa) -- società che sviluppa servizi di streaming musicale per il mercato cinese - ha registratopari a 8,01 miliardi di yuan (1,24 miliardi di dollari) nel secondo trimestre el 2021, in aumento del 15,5% anno su anno. In particolare, i ricavi dei servizi disono aumentati del 32,8% a 2,95 miliardi di yuan (457 milioni di dollari), mentre i ricavi da servizi di- che include piattaforme di karaoke in cui gli utenti possono trasmettere in streaming i concerti - e altri sono aumentati del 7,4% a 5,06 miliardi di yuan (783 milioni di dollari).Gliai servizi di streaming online hanno raggiunto i 66,2 milioni, in aumento del 40,6% anno su anno. Su base trimestrale, il dato è cresciuto di 5,3 milioni, il più grande aumento netto trimestrale dal 2016. L'della società è stato di 871 milioni di yuan (135 milioni di dollari USA) e l'utile netto attribuibile agli azionisti è stato di 827 milioni di yuan (128 milioni di dollari USA)."Vorremmo ribadire che Tencent Music accetta sinceramente. Ci impegniamo a rispettare pienamente tutti i requisiti in modo tempestivo", ha affermato Cussion Pang, presidente esecutivo di Tencent Music, riferendosi al provvedimento della State Administration of Market Regulation (SAMR)."Mentre prevediamocome risultato di questa decisione, rimaniamo fermi nei nostri obiettivi in corso di promuovere l'innovazione, adempiere alle nostre responsabilità sociali, fornire agli utenti servizi migliori e promuovere lo sviluppo sano e a lungo termine dell'industria della musica digitale", ha aggiunto Pang.