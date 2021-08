Walmart, trimestrale batte le attese. Guidance rivista al rialzo

Walmart

(Teleborsa) -- la più grande catena al mondo nel canale della grande distribuzione organizzata - ha registrato undi 141 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno (terminato il 30 luglio), in crescita del 2,4% sullo stesso periodo dello scorso anno nonostante l'impatto negativo per 8,9 miliardi di dollari da dismissioni. Gli analisti si aspettavano un fatturato di 137,2 miliardi di dollari. L'rettificato è stato di 1,78 dollari, sopra il consensus di 1,57 dollari.Le vendite di Walmart neglisono cresciute del 5,2% (contro attese per un +3,69%), mentre le transazioni su base comparabile del 6,1%, trainate degli aumenti nei negozi. L'utile operativo rettificato negli Stati Uniti è aumentato del 12%. Le venditedi Walmart negli USA sono cresciute del 6% sul 2020 e del 103% sul 2019. Le vendite di Walmartsono state di 23 miliardi di dollari, in calo del 15,2% (dato influenzato negativamente da 8,9 miliardi di dollari relativi alle cessioni)."Le nostre vendite globali di e-commerce sono sulla buona strada per raggiungere i 75 miliardi di dollari entro la fine dell'anno, rafforzando ulteriormente la nostra posizione di leader nell'omnichannel - ha commentatodi Walmart - Abbiamo aumentato la quota di mercato negli Stati Uniti, aggiunto migliaia di nuovi venditori al nostro mercato, fatto crescere rapidamente le attività pubblicitarie in tutto il mondo".La società haper l'anno fiscale in corso: si aspetta ora che le vendite su base comparabile negli Stati Uniti aumenteranno dal 5% al 6%, rispetto alla crescita "low single digits" prevista in precedenza, mentre quelle internazionali dal 7% all'8% (escluse le cessioni), rispetto alla vecchia previsione di "mid single-digits". La previsione per l'utile per azione è passata da una crescita "high single-digits" a un tasso compreso tra 6,20 e 6,35 dollari.