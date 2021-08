ALA, avvenuto esercizio dell'opzione greenshoe

ALA

Equita SIM

(Teleborsa) -(Advanced Logistic for Aerospace) - gruppo attivo nell'offerta di servizi di logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale - ha comunicato che, nel suo ruolo di Global Coordinator e per conto degli altri Joint Global Coordinators coinvolti nella quotazione su AIM Italia, ha proceduto all'concessa da AIP S.p.A. in qualità di azionista di maggioranza di ALA.Il prezzo di esercizio delle azioni oggetto della greenshoe è pari a 10 euro per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell'ambito della quotazione, per un controvalore complessivo pari a. Ad esito dell'esercizio della greenshoe, AIP S.p.A. detiene complessivamente 6.662.336 azioni della società, pari al 73,78% del suo capitale sociale.