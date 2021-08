USA, leading indicator luglio sale dello 0,9%

(Teleborsa) - Sale il superindice USA relativo alle condizioni economiche americane, a un ritmo di crescita più elevato rispetto alla rilevazione precedente. Secondo quanto comunicato dal Conference Board degli Stati Uniti, ilsi attesta a quota 116 punti a luglio in aumento dello 0,9% rispetto al mese precedente. Un dato appena superiore alle attese degli analisti (+0,8%) e che si confronta con il +0,5% precedente (rivisto da +0,7% preliminare).La componente che riguarda laè salita dello 0,6% a 105,6 punti, mentre quella sulleaumenta dello 0,6% a 106,5 punti."Il LEI degli Stati Uniti ha registrato un altro grande guadagno a luglio, con- ha affermato Ataman Ozyildirim, direttore senior della ricerca economica presso il Conference Board - La tendenza complessiva al rialzo del Leading Index, iniziata con la fine della recessione indotta dalla pandemia nell'aprile 2020, è coerente con la forte crescita economica nella seconda metà dell'anno"."Mentrepotrebbero creare venti contrari per l'economia statunitense nel breve termine, prevediamo che la crescita del PIL reale per il 2021 raggiungerà il 6% su base annua, prima di scendere a un tasso di crescita ancora robusto del 4% per 2022", ha aggiunto.