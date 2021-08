Afghanistan, mea culpa di Borrell: "Abbiamo fallito. Ora stop aiuti per sviluppo"

(Teleborsa) -arriva il mea culpa dell'Alto rappresentante dell'UE,chedi questi 20 anni di missione per la pace eper affrontare la crisi umanitaria.In un'audizione straordinaria al Parlamento europeo, Borrell ha parlato died ha riconosciuto che la situazione è peggiorata "troppo velocemente"."Gli Usa hanno speso 300 milioni al giorno per l'Afghanistan negli ultimi 20 anni ma i risultati sono molto modesti", ha notato amaramente l'Alto rappresentante, aggiungendoAdesso - ha affermato - ", non solo chi vuole lasciare il Paese, ma anche chi vuole rimanere" e, a tale scopo, è necessariocon chi è al governo", che non vuol dire riconoscere lo stato dei Talebani. Borrell ha parlato anche di avviare une con i Paesi vicini, per limitare i rischi di terrorismoL'Alto rappresentante ha anche parlato disinora assicurati all'Afghanistan, perché occorre fare una distinzione fra aiuti e gli aiuti umanitari. "- ha spiegato - mentre l'aiuto allo sviluppo deve essere interrotto fino a quando non avremo capito quale sia il comportamento di chi guida il Paese".Frattanto, mentre il Presidente americano Joe Biden è sulla graticola per la questione afgana, che il Congresso gli contesta, il Wall Street Journal scrive che i iin servizio a Kabuldel rischio di una violenta avanzata talabana, fornendo anche suggerimenti su come accelerare le evacuazioni.(ANSA).