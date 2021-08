Bitcoin vola oltre 50mila dollari su debolezza biglietto verde

(Teleborsa) -, che scambiano in forte rialzo, con ilper la prima volta in 3 mesi. Il Bitcoin viene scambiato sulla piattaforma Coindesk a 50.275 dollari in rialzo del 2,25%, ai massimi dal mese di maggio, inseguito da Ethereum che sale a 3.336 dollari (+2,33%).A sostenere il mercato delle valute elettroniche, dopo un periodo nero caratterizzato dal bando cinese e dai disinvestimenti di Elon Musk, concorre lache ha stimolato operazioni di arbitraggio un po' ovunque.Si guarda questa settimana al meeting dei banchieri centrali a, appuntamento clou della settimana e banco di proba per la Federal reserve.