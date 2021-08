Fine Foods prosegue con il programma di acquisto di azioni proprie

Fine Foods

(Teleborsa) -, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie comunicato al mercato in data 21 aprile 2021 e avviato in data 21 aprile 2021 in esecuzione di quanto deliberato dell’Assemblea degli Azionisti del 21 aprile 2021, comunica di aver acquistato nelperiodo 16 - 20 agosto 2021, complessive(pari allo 0,0827% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 16,0871 euro per unA seguito degli acquisti indicati nel presente comunicato, alla data del 20 agosto 2021 la società detiene n. 1.117.691 azioni proprie, pari al 4,3728% del capitale sociale.Oggi in Borsa chiude bene Fine Foods, con un rialzo dell'1,85%.