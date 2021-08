Best Buy annuncia conti oltre attese: EPS a 2,98 dollari

Best Buy

(Teleborsa) -, che ha chiuso il secondo trimestre con un, superiore ai 1,67 USD di un anno prima ed agli 1,89 USD attesi dal mercato.Anche ilha battuto le aspettative, attestandosi adai 9,9 miliardi del 2020 e rispetto agli 11,49 miliardi del consensus.La big statunitensenella seconda metà dell'esercizio, con un miglioramento della view che precedentemente indicava un calo degli affari.Lo scorso anno abbiamo vissuto un trimestre insolito poiché i nostri affari sono stati limitati al servizio porta a porta o agli appuntamenti in negozio per circa metà del trimestre, ma anche se confrontiamo i dati con due anni fa, i nostri risultati restano molto forti", ha sottolineato il Ceo Corie Barry.Le azioni Best Buy sono in crescita del 4% nel circuito pre-market ed hanno accelerato all'uscita di questi risultati.