Figliuolo, 80% popolazione vaccinata: obiettivo sarà centrato entro 30 settembre

(Teleborsa) - L'obiettivo dichiarato a marzo di vaccinaredella popolazione over 12 anni, sarà pienamente completatoLo ha detto il commissario straordinarioIl numero di somministrazioni dall'inizio della campagna ha raggiunto quota, portando a oltre il 67,6% la percentuale della popolazione over 12 protetta dagli effetti del Covid, pari a 36,5 mln di vaccinati. La percentuale di coloro che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino supera intanto il 72,3% pari a 39 mln, che diventano 41,6, oltre il 77% dell'intera platea, se si sommano le dosi uniche e le persone già contagiate.Intanto, è arrivato parere favorevole all'obbligatorietà dei vaccini da parte del Comitato Nazionale di Biosicurezza, Biotecnologie e Scienze della Vita della Presidenza del Consiglio dei Ministri. "Nell'ambito delle attività di parere e proposta, pur lasciando al Governo la sintesi delle posizioni e le modalità esecutive", si legge in una nota, esprimiamcon specifico riferimento a chi svolge funzioni pubbliche e attività che pongano il cittadino a stretto e contatto con altri soggetti e con l'ovvia esclusione delle situazioni di rischio di possibile patologia post-vaccinale".Dopo la frenata estiva, campagna vaccinale nazionale pronta allo sprint: potrà contare a partire da domani sulle consegne alle Regioni e Province autonome di vaccini a RNA messaggero, per un totale di oltreLo rende noto la struttura del commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo.