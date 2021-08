ITA: si parte con 2.800 dipendenti, possibili 5.750 al 2025

(Teleborsa) -ha convocato i sindacati per domaniOggetto dell'incontro, il primo tra sindacati e compagnia, l'acquisizione da parte di ITA del settore Aviation di Alitalia in amministrazione straordinaria. All'incontro, si legge nella convocazione firmata dal presidente di ITA Alfredo Altavilla, sono inviate le sigle di categoria dei trasporti diLa nuova compagnia che raccoglie il testimone di Alitalia avvierà le proprie attività conLo si legge nella comunicazione inviata dall'azienda ai sindacati in vista dell'avvio del confronto. L'organico "inizialmente necessario per l'avvio delle attività" è "pari, secondo il Piano industriale,, spiega ITA, che si dice "disponibile" a comporre l'organico "valutando anche le candidature all'assunzione eventualmente presentate dagli attuali dipendenti di Alitalia Sai". Il Piano prevede poi che la società possa "successivamente incrementare l'organico iniziale", fino al "raggiungimento del numero complessivo massimo di circaSempre nella comunicazione, si legge che ITA intende applicare al proprio personale il nuovo Contratto collettivo nazionale di lavoro del trasporto aereo - parte specifica i vettori, "a condizione che il nuovo Ccnl sia rinnovato, entro e non oltre la data del 20 settembre 2021, con contenuti discontinui rispetto al passato e coerenti con l"Il termine del 20 settembre - si spiega - è indicato al fine di consentire alla società, in mancanza di accordo, di sviluppare soluzioni regolamentari alternative". In mancanza di accordo, infatti, si aggiunge,