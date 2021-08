Attentato Afghanistan, anche 10 marines Usa tra le vittime. La condanna della comunità internazionale.

(Teleborsa) - Ci sarebbero anchetra le vittime dell'all'aeroporto di. È quanto ha riportato Fox News. Coinvolti anche altri tre soldati americani che risulterebbero feriti. Da Kabul intantoha fatto sapere tramite Twitter che sono saliti a 60 i feriti nell'attentato all'aeroporto di Kabul portati al loro ospedale nella capitale afghana. Sono 140 le persone invece rimaste ferite secondo Wall Street Journal che ha citato fonti mediche. Il New York Times riporta che sono "almeno 40" le vittime.Nel frattempo è arrivata la fermadellaall'attentato che fonti della difesa britannica, citate da Sky News, attribuiscono all', l'Islamic State della provincia afghana del Khorasan, definendolo "altamente probabile". "Condanno fermamente l'orribile attacco terroristico fuori dall'aeroporto di Kabul. La nostra priorità resta quella di evacuare il maggior numero di persone in sicurezza, il più presto possibile", ha scritto su Twitter il segretario generale della Nato,. "Condanno fermamente gli attacchi codardi e disumani all'aeroporto di Kabul. È fondamentale fare di tutto per garantire la sicurezza delle persone in aeroporto. La comunità internazionale deve lavorare a stretto contatto per evitare una recrudescenza del terrorismo in Afghanistan e oltre", ha invece twittato la presidente della Commissione europea,. "Un attacco atroce e spietato. Siamo vicini alle famiglie delle vittime e ai feriti. Indispensabile garantire la sicurezza dell'aeroporto di Kabul. I Paesi Ue trovino la forza per portare in salvo i cittadini europei e coloro che si sentono minacciati", sono state le parole del presidente del Parlamento europeo,. "Angoscia per le esplosioni – ha commentato l'accaduto il Commissario europeo,– Ci aspettano giorni drammatici".Laha intanto fatto sapere che l'agenda giornaliera diè stata modificata. L'incontro virtuale previsto nel pomeriggio con i governatori americani sull'Afghanistan è stato cancellato, mentre slitta a orario da destinarsi anche il briefing della Casa Bianca. Anche il primo ministro britannicoè stato aggiornato sull'attacco terroristico all'aeroporto di Kabul che ha convocato una riunione immediata d'urgenza del comitato Cobra sulle emergenze e la sicurezza nazionale.