William-Sonoma vola con dividendo, buyback e rialzo guidance

Williams-Sonoma

S&P-500

Williams-Sonoma

Williams-Sonoma

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti dell'11,10%. A fare da assist al titolo l'ottima trimestrale, la revisione al rialzo per l'anno in corso ed il prossimo e l'annuncio di un dividendo e di un buyback,.La catena retail per la casa, alla luce dei positivi risultati trimestrali, ha annunciato per il 2021 una crescita dei ricavi fino al 20% dal 10% indicato in precedenza. Annunciato anche un aumento del dividendo del 20% a 71 cents ed un buyback azionario di 1,25 miliardi di dollari. L'ultimo trimestre si è chiuso con ricavi in aumento del 31% a 1,94 miliardi ed un EPS di ì3,21 dollari.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.Allo stato attuale lo scenario di breve dirileva una decisa salita con obiettivo individuato a 201,4 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 181,1. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 221,7.