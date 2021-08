Cerved positiva si allinea a nuovo prezzo OPA

Cerved Group

Cerved Group

FTSE Italia All-Share

Cerved Group

(Teleborsa) - Moderatamente al rialzo la prestazione di, che scambia con una variazione percentuale dello 0,90% a 10,04 euro. Un prezzo che si sta riallineando al nuovo corrispettivo di OPA proposto da Castor Bidco di 10,20 euro , che incorpora un premio pari al 44,9% rispetto al prezzo ufficiale di Borsa alla data di annuncio dell'offerta ed un premio del 53,6% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle szioni nei dodici mesi precedenti alla data di annuncio.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista dipiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 10,1 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 9,98. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 10,22.