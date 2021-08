Covid, Draghi: con il G20 previsti 400 milioni di vaccini da destinare all'Africa

(Teleborsa) - Il presidente del Consiglio,, ha ribadito la necessità di aiutare i Paesi a basso reddito ad accrescere le percentuali di persone raggiunte dal vaccino per combattere lada. "In molte economie avanzate la pandemia è sempre più sotto controllo, ma purtroppo non è così nei paesi più poveri del mondo. Ci sono state delle enormiin termini di accesso ai vaccini. Nei paesi ad alto reddito quasi il 60% della popolazione ha ricevuto almeno una dose, mentre in quelli a basso reddito tale cifra è solo pari all'1,4%", ha dichiarato Draghi intervenendo alla Conferenza del G20 Compact with Africa."La distribuzione equa di vaccini sicuri ed accessibili viene sostenuta dai paesi delattraverso iniziative quali la Covax Facility e l'unità operativa per l'acquisto di vaccini per l'Africa, denominata 'Africa Vaccine Acquisition Task Team' (ovvero 'Avatt') – ha spiegato il presidente del Consiglio –. Ad oggi la Covax ha spedito in tutto il mondo quasi 210 milioni di vaccini. È inoltre prevista una distribuzione didi vaccini in tutta l'Africa da parte dell'Avatt. Queste cifre devono rappresentare solo l'inizio".