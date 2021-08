Mercati cauti. Milano si allinea

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

Banco BPM

Interpump

Inwit

DiaSorin

Italgas

Telecom Italia

Tamburi

Brunello Cucinelli

Ferragamo

Esprinet

B.F

MARR

GVS

Technogym

(Teleborsa) -i, che si riallinea agli altri mercati dopo aver fatto poco meglio in mattinata. Ad ispirare prudenza l'imminente meeting dei banchieri centrali aed il discorso di apertura del Presidente della Fed Jerome Powell atteso alle ore 16 L'è fermo e riporta una variazione poso significativa pari a +0,04%. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.795,2 dollari l'oncia. Pioggia di acquisti sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,99%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +107 punti base, con un calo di 1 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, e piccola perdita per, che scambia con un -0,24%. A Milano, ilsi posiziona a 25.897 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,38%),(+1,28%),(+1,19%) e(+0,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,64%.Tentenna, che cede lo 0,55%.del FTSE MidCap,(+3,42%),(+2,56%), dopo i risultati semestrali,(+2,50%) ed(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,98%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,32%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,25%.