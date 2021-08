Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Wall Street chiede debole alla vigilia dell'incontro dei banchieri centrali a Jackson Hole. A New York, si è mosso sotto la parità il, che scende a 35.213 punti, con uno scarto percentuale dello 0,54%, arrestando la serie di quattro rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l', che si ferma a 4.470 punti.In frazionale calo il(-0,59%); come pure, poco sotto la parità l'(-0,55%).Forte nervosismo e perdite generalizzate nell'S&P 500 su tutti i settori, senza esclusione alcuna. Nel listino, le peggiori performance sono state quelle dei settori(-1,51%),(-0,73%) e(-0,73%).Tra i(+2,65%),(+1,18%),(+0,54%) e(+0,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,65%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.Tra i(+4,72%),(+2,48%),(+2,04%) e(+2,00%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -12,08%.In apnea, che arretra del 9,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,47%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,82%.