Seduta moderatamente positiva a New York

(Teleborsa) - Lieve aumento per la Borsa di Wall Street, con ilche sale dello 0,69% a 35.456 punti; sulla stessa linea, l'guadagna lo 0,88% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 4.509 punti.In rialzo il(+1,01%); con analoga direzione, sale l'(+0,82%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+2,62%),(+1,60%) e(+1,33%).del Dow Jones,(+2,70%),(+2,38%),(+1,98%) e(+1,89%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -0,60%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Tra i(+4,14%),(+3,44%),(+3,06%) e(+2,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,52%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,77%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,39%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,33%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Vendita case in corso, mensile (preced. -1,9%)15:00: Indice FHFA prezzi case, mensile (preced. 1,7%)15:00: S&P Case-Shiller, annuale (preced. 17%)15:45: PMI Chicago (preced. 73,4 punti)16:00: Fiducia consumatori, mensile (preced. 129,1 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 63,4 punti)16:00: ISM manifatturiero (preced. 59,5 punti).