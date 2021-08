Borse asiatiche tentennano con dati cinesi. Bene Tokyo

Nikkei 225

(Teleborsa) - La dispetto dei nuovi record di Wall Street . A pesare sul sentiment dei mercati hanno contributo i deludenti dati cinesi del PMI manifatturiero e dei servizi, che confermano una frenata dell'economia legata al riemergere di casi Covid. Deludente anche il dato della produzione giapponese Seduta positiva per il listino di, che porta a casa un guadagno dell'1,08% sul, mentre il Topix guadagna lo 0,69%. Buona la prestazione di(+1,75%).Contrastate le borse cinesi, con Shanghai che recupera lo 0,18%, mentreperde l'1,02%. Dal lato positivo anche la borsa di Taiwan che segna un +0,54%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi la seduta risulta in crescita(+0,69%), accompagnata da(+0,71%) e(+0,49%). In rosso(-1,21%) e(-0,32%).Poco sopra la parità(+0,30%); come pure, leggermente positivo(+0,45%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,15%. Piccolo spunto rialzista per l', che allunga il passo mettendo a segno un rialzo dello 0,23%. Allunga timidamente il passo l', che tratta con un modesto progresso dello 0,23%.Il rendimento dell'scambia 0,02%, mentre il rendimento per ilè pari 2,86%.