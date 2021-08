Borse europee negative. Piazza Affari stabile

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite e chiudere la seduta sulla linea di parità.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.808 dollari l'oncia. Prevale la cautela sul mercato petrolifero, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che continua la seduta con un leggero calo dello 0,46%.In salita lo, che arriva a quota +109 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,71%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,33%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,40%, e piatta, che tiene la parità.Chiusura sulla parità per la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 26.009 punti; sulla stessa linea, resta piatto il, con chiusura su 28.610 punti.Pressoché invariato il(-0,05%); come pure, sui livelli della vigilia il(-0,08%).Alla chiusura di Milano risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,74 miliardi di euro, con un incremento del 47,55%, rispetto ai precedenti 1,18 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 1,01 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,63 miliardi.A fronte dei 439 titoli scambiati, sono giunte richieste di acquisto per 186 azioni. In lettera invece 212 titoli. Pressoché stabili le rimanenti 41 stocks.di Milano, troviamo(+1,54%),(+1,23%),(+1,20%) e(+0,99%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,35%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,51%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,44%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.di Milano,(+6,71%),(+3,79%),(+1,80%) e(+1,75%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -5,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,25 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,11%.Sensibili perdite per, in calo del 2,01%.