Covid, Draghi: sì ad obbligo vaccinale e terza dose

(Teleborsa) - Il Governo ha intenzione di stabilire l'una volta che le autorità sanitarie europee ed italiane approveranno in via definitiva – superando l'approvazione emergenziale ora in vigore – i vaccini contro il. La conferma è arrivata dal presidente del Consiglio,, nel corso di una conferenza a Palazzo Chigi con i ministri Bianchi, Gelmini, Giovannini e Speranza. Sì di Draghi anche allacon il ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha dichiarato che le somministrazioni inizieranno entro il mese di settembre a partire dalle persone con gravi immunodeficienze.Il presidente del Consiglio ha confermato anche la volontà di estendere l'applicazione del– "il ministro Speranza ed io ne stiamo discutendo l'orientamento" – annunciando che sarà convocata unaper decidere in quale direzione. "L'applicazione del Green Pass mi pare stia andando bene. Suici saranno sempre dei casi di foto di mezzi pieni, ma in generale la preparazione è stata ben fatta", ha dichiarato Draghi in conferenza stampa."Laè stata abbracciata con grande entusiasmo dai giovani, l'adesione massiccia dei giovani e la copertura estesa a livello nazionale ci permette di affrontare con una certa tranquillità e con minore incertezza dell'anno scorso l'apertura elle scuole. Laè sempre stata una priorità", ha sottolineato aggiungendo che il 91,5% degliha ricevuto almeno una dose di vaccino. Il presidente del Consiglio ha poi espresso "solidarietà piena a tutti coloro che sono stati oggetto di violenza da parte dei, una violenza particolarmente odiosa e vigliacca quando fatta nei confronti di chi fa informazione e di chi è in prima linea a combattere la pandemia".Draghi si è poi concentrato sull'. "Sulle riforma il Governo ha un'agenda molto fitta". Concorrenza, giustizia, politiche attive del lavoro e riforma degli ammortizzatori sociali: "è prevedibile che molti settori dovranno ristrutturarsi", ha affermato. "Verranno presentate le riforme della, delsotto forma di legge delega – ha spiegato il presidente del Consiglio facendo il punto sull'agenda dell'esecutivo – La riforma dellaapproderà in Senato tra poco, quellanell'altro ramo del parlamento". Poi il tema del: secondo il premier in vista delle prossime sfide serve al governo "una visione industriale che permetta di riaddestrare lavoratori".. Sulla possibilità di una settembre il presidente del Consiglio è sembrato ottimista. "Io continuo a pensare che si farà, ora avremo una serie di altre conversazioni: con il presidente Xi la prossima settimana, poi vedremo che cosa succede all'assemblea Onu". "Il G20 in ogni caso si farà dopo l'assemblea Onu", ha precisato. Quanto al futuro dell', Draghi ha dichiarato: "non è ancora il momento in cui si hanno strategie chiare, ora ognuno sta parlando molto, sta riflettendo, ma non è che ci siano mappe. Per questo la cosa più importante ora è aiutare e proteggere gli. È la cosa che possiamo fare ora e su cui abbiamo risultati immediati"."È stata individuato un percorso speciale per i", ha assicurato il presidente del Consiglio. "È stata data a loro subito la condizione di rifugiato e la pratica vaccinale verrà fatta a tutti gli immigrati che verranno. E verrà iniziato per loro un percorso di", ha aggiunto.