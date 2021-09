Gallerie d'Italia, al Museo Intesa di Milano va in scena "Passo a due"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) -manda in scena dal 3 settembre al 7 novembre, presso il, la mostra, realizzata nell’ambito di, di cui la Banca è Main Partner.L’esposizione, allestita nel chiostro ottagonale del museo, vuole raccontare alcuni momenti dellae, attraverso trenta. Un ideale "passo a due" che vede da una parte la passione per la danza, dall'altra quella per la fotografia. Due universi così vasti che bramano entrambi la perfezione estetica: fatta di forme, armonia ed estensioni al limite del possibile."Passo a due rafforza il legame di Intesa Sanpaolo con OnDance e conferma quanto le Gallerie d’Italia contribuiscano ad arricchire, con progetti e contenuti originali, le più importanti iniziative culturali del Paese. La mostra celebra l’assoluta bellezza tra arte, fotografia e danza, grazie al talento di due protagonisti della cultura italiana nel mondo, Roberto Bolle e Giovanni Gastel, con i quali Gallerie d’Italia hanno spesso collaborato", commenta, Executive Director Arte Cultura e Beni Storici.Roberto Bolle rappresenta in quest’epoca, più di qualunque altro ballerino, la danza, studiata, sudata, interpretata e proprio per questo trasmessa agli altri, soprattutto alle giovani generazioni. Le fotografie di Giovanni Gastel imprigionano attimi dell’uomo e del danzatore, rendendoli eterni nell’Arte. Due mondi che si guardano, si rispettano e si fondono, donando quell’emozione che scaturisce da un’appassionante ricerca di armonia e di perfezione.