Cerved, Castor Bidco aumenta nuovamente corrispettivo OPA

(Teleborsa) - Cresce ancora ilpromossa da Castor Bidco su, società quotata sull'MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie. L'offerente ha infatti annunciato l'incremento del corrispettivo dell'offertaper ciascuna azione portata in adesione, nel caso di superamento della. Il corrispettivo rimarrà a 10,20 euro ( come rivisto dieci giorni fa ) nel caso in cui la soglia del 90% non sia superata.Il corrispettivo, comprensivo del corrispettivo aggiuntivo, incorpora: unpari al 49,1% rispetto al prezzo delle azioni alla data del 5 marzo 2021, giorno di borsa aperta antecedente l'8 marzo 2021, data di annuncio dell'offerta; un premio pari al 58,1% rispetto alla media aritmetica ponderata dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni nei dodici mesi precedenti la data di annuncio.Castor Bidco ha comunicato anche la riduzione dellada una partecipazione nel capitale sociale dell'emittente superiore al 90% a una partecipazione pari al 66,67% del capitale. Questa soglia deve considerarsi quale soglia minima irrinunciabile al raggiungimento della quale l'offerta si intenderà perfezionata. Pertanto, ladell'80% deve intendersi conseguentemente ridotta in quanto coincidente con la nuova Condizione Soglia irrinunciabile del 66,67%. Castor Bidco sottolinea che la riduzione della soglia al 66,67% consentirà di disporre di diritti di voto sufficienti per approvare le delibere di competenza dell'assemblea straordinaria, inclusa l'eventuale delibera diBuona la performance di, che, rimanendo tuttavia sotto il nuovo corrispettivo dell'OPA. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 10,29 e successiva a 10,36. Supporto a 10,22.