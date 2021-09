PNRR, Cingolani: nessuna paura, è il momento di lavorare sodo

(Teleborsa) - "Non bisogna avere paura, è un momento nel quale abbiamo grandi prospettive: vanno messe a terra, bisogna solo lavorare sodo". Lo ha detto il ministro per la Transizione ecologica,, a proposito dei possibili ostacoli, in particolare la burocrazia, per la transizione ecologica attraverso i fondi del. "La sintesi secondo me oggi, come osservatore esterno, direi che qui ci sono genio, creatività, tecnologie e serietà. Questa è un'Italia leader internazionale, partiamo da qui e seguiamo l'esempio", ha aggiunto durante una visita al, edizione speciale del Salone del mobile."Il Supersalone è un'occasione straordinaria anche perché il messaggio che si dà al mondo è che una componente così eccellente dell'Italia è in grado di introdurre in maniera così fisiologica lapersino nell'area di esposizione", ha affermato durante la visita. "È impressionante perché dà l'idea die diche si unisce all'eccellenza del mobile italiano, eccellenza che è riconosciuta da tutto il mondo", ha spiegato il ministro. "Mi sembra uno sforzo fenomenale perché già le strutture vengono disassemblate e riutilizzate, è stato fatto il cosiddetto, cioè pensare un oggetto dall'inizio alla fine, per tutto il suo ciclo vitale e anche per quello che diventerà dopo. Succede in tutti i mondi della tecnologia, dalle auto agli aeroplani, e adesso sta succedendo anche in un mondo così centrato sulla creatività come il. Per me è un esperienza fenomenale", ha ribadito Cingolani.