Covid, Sardegna in ritardo nella vaccinazione degli under 19

(Teleborsa) - A una settimana dall'avvio dell'anno scolastico laarranca nella vaccinazione degli studenti. Con solo illa Regione si colloca al di sotto della media nazionale (38%) ma resta in testa fra le regioni italiane per chi ha fatto la prima dose del vaccino, con il 68,6%.Risultati positivi, invece, sul fronte dellcon l'Nel dettaglio – secondo i dati, aggiornati al 30 agosto, diffusi oggi dall'– si sono sottoposti alla prima somministrazione il 93,2% dei dirigenti scolastici, il 90,5% degli insegnanti, il 90,7% dei non docenti, l'86,3% dei supplenti, l'84,8% dei docenti di alta formazione, l'86,1% dei docenti nelle paritarie e l'85,5% dei docenti universitari."Il dato è incoraggiante – ha spiegato l'– ma è chiaro che se di 537 dirigenti scolastici il 93,2% risulta vaccinato, questo significa che in 18 non hanno fatto il vaccino, e questo non va bene. Andranno monitorati perché è grave che un dirigente scolastico non abbia il Green pass".