Exxon Mobil inizierà a certificare le emissioni dei suoi impianti USA

ExxonMobil

Chesapeake Energy

Northeast Natural Energy

(Teleborsa) -- una delle principali compagnie petrolifere statunitensi e mondiali - ha firmato un accordo con un validatore indipendente (MiQ) per iniziare il processo diprodotto nelle sue strutture del bacino del Permiano a Poker Lake, nel New Mexico (USA)."Stiamo riducendo le emissioni in modo responsabile ed economico e, lavorando con MiQ, possiamo- ha affermato Bart Cahir, senior vice president of unconventional presso ExxonMobil - Mentre miglioriamo le nostre operazioni, la certificazione del nostro gas naturale aiuterà i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi e a sostenere un futuro a basse emissioni di carbonio".La valutazione di MiQ sarà disponibile nel quarto trimestre. L'iniziativa, ha sottolineato ExxonMobil, potrebbe essere estesa in seguito ad altre aree di produzione, tra cui Appalachia e Haynesville. MiQ ha già firmatocon i produttori di scisto statunitensi(NNE).