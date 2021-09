Fila, Vei Capital verso cessione intera quota del 5,9% con accelerated bookbuilding

Fila

Mediobanca

(Teleborsa) - Venice European Investment Capital (Vei) intende cedere tutte le azioni ordinarie che detiene in, produttore di matite quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana. L'investment company di Palladio Finanziaria ha avviato una procedura dirivolta esclusivamente a investitori istituzionali per la vendita fino all'di Fila.Il bookbuilding - si legge in un comunicato - avràe Vei Capital si riserva il diritto di chiudere anticipatamente il collocamento e/o di variarne i termini in qualsiasi momento.è stata incaricata da Vei Capital quale Sole Bookrunner dell'operazione.