Covid, Aifa verso l'ok a terza dose di vaccino a immunodepressi

(Teleborsa) - Secondo quanto ha riportato ANSA, l'(Aifa) sarebbe orientata favorevolmente allaanti-Covid per i soggetti. Non c'è ancora il parere finale che al momento è ancora in discussione. Intanto secondo quanto riportato dalla stessa agenzia di stampa sembra chiaro ildella terza dose deciso dal Governo: da fine settembre sarà somministrata agli immunodepressi, entro fine anno (probabilmente a dicembre) sarà la volta degli anzianie all'inizio del prossimo anno – tra gennaio e febbraio – agliNel frattempo, sonoi casiaccertati nelle ultime 24 ore in Italia con 301.980 i tamponi molecolari e antigenici effettuati (ieri ne erano stati effettuati 318.865). Sale leggermente ila 1,96% (ieri 1,5%). Sonoregistrati oggi, che porta il conteggio totale a 129.707 morti da inizio pandemia. Stabile il numero di pazienti ricoverati in(oggi sono 1 in più, 564 totali), cala leggermente quello degli ospedalizzati con sintomi, 72 in meno rispetto a ieri (sono 4.235 in totale).