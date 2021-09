Matica Fintec, informativa sullo share buy-back

Matica Fintec

(Teleborsa) -ha comunicato che nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, approvato dall’Assemblea Ordinaria degli Azionisti il 14 aprile 2021 (per un periodo di 18 mesi dalla data di approvazione da parte dell’Assemblea) e avviato dal Consiglio di Amministrazione del 3 maggio 2021,, tra il 30 agosto e il 3 settembre2021, estremi inclusi, complessivamentead un prezzo medio unitario ponderato di circa 1,68 euro per azione, per uncomplessivo pari aA seguito di tali operazioni la Società possiede, al 3 settembre, un totale di 171.000 azioni proprie, pari all'1,627% del capitale sociale.Intanto, in Borsa, buona performance per, che si attesta a 1,74 euro con un aumento dell'1,16%.