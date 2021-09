Green Pass, multa fino a 1.000 euro per chi entra a scuola, università e Rsa senza certificato

(Teleborsa) - La bozza dell'ultimoapprovato in Consiglio dei Ministri prevede che il personale che lavora in ambito scolastico, universitario e delle Rsa che verrà trovato a seguito dei controlli senza ilsarà punito con unache va da 400 a mille euro. La multa sarà applicata sia ai lavoratori che non avranno la certificazione, sia ai dirigenti e ai datori di lavoro ai quali sono demandati i controlli.Il provvedimento approvato oggi a Palazzo Chigi , infatti, estende l'obbligo di Green Pass anche aldella scuola e dell'università. Ad esempio, sarà necessario il certificato verde per i genitori per accedere ai colloqui con i professori. Misure ancora più stringenti per i lavoratori delle Rsa, siano essi interni o esterni: per loro il dl ha previsto l'obbligo di vaccinazione anti Covid.