Agricoltura 4.0, al via indagine Osservatorio Smart Agrifood con Confagricoltura ed Enapra

(Teleborsa) - Comprendere quanto, e come, le innovazioni digitali stanno trasformando la filiera agricola e agroalimentare. Questo l'obiettivo della nuova Indagine 2021-2022 dell'realizzata in collaborazione conedIlè volto, in particolare, ad analizzare la diffusione dell'utilizzo degli incentivi alla digitalizzazione in agricoltura e il loro impatto sulle aziende agricole nonché a cogliere il livello di diffusione delle soluzioni 4.0 e i possibili ostacoli alla loro adozione.Possono partecipare all'indagine – spiega una nota – tutte le aziende agricole italiane, sia quelle che già fanno uso delle soluzioni di Agricoltura 4.0, sia quelle che non le hanno ancora adottate. Tutte le informazioni fornite saranno trattate con la massima riservatezza e diffuse esclusivamente in forma aggregata ed anonima.I risultati della ricerca saranno presentati nel corso dele a tutti i partecipanti sarà inviato un rapporto conclusivo con una sintesi e un'analisi delle principali evidenze.