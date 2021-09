Debito, Lagarde: sostenibilità dipende anche da elementi diversi dalle dimensioni

(Teleborsa) - Ladeiva valutata anche tenendo conto di come si usano i fondi derivanti dall'indebitamento pubblico e dal costo di servizio del debito, cioè i. Lo ha affermato la presidente della BCE,, rispondendo ad una domanda che le chiedeva se ritenesse sostenibile un debito pubblico al 160% del PIL. La presidente della BCE si è detta d'accordo con il Commissario europeo Paolo Gentiloni che ha sottolineato che sostenibilità del debito non è legata solo alle cifre ma anche alla situazione generale. "Aggiungerei solo due elementi a quanto detto dell'Eurocommissario. Primo, conta per cosa è il debito e, due, conta quale sia il costo del servizio del debito: bisogna tenere conto di entrambi", ha precisato Lagarde"Laè migliore di quanto temevamo pochi trimestri fa, ma non siamo fuori pericolo e dobbiamo continuare a mostrare resilienza e perseveranza", ha aggiunto nel corso della conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo informale a Brno. Quanto al processo che punta alla creazione di unha spiegato: "va avanti", "abbiamo concluso che dobbiamo cooperare e incontrarci il più possibile", ha aggiunto.