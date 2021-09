Moto Guzzi, presentato progetto della nuova fabbrica di Mandello del Lario

(Teleborsa) - È stato presentato oggi anel corso dell'eventol'importante progetto di ristrutturazione conservativa del sito industriale nel quale, da un secolo esatto, viene prodotta ogni singola motocicletta del Marchio dell'Aquila.Disegnato dall', l'intervento – spiega Moto Guzzi – interesserà l'intera area. I lavori saranno avviati entro il 2021, e saranno completati nella prima metà del 2025. "Si tratta – si legge nella nota – di un progetto avveniristico, unico per stile e genere: un ambiente con spazi aperti e fruibili al pubblico. Sarà un centro di aggregazione della comunità, fondato su cultura, design e meccanica, con una spiccata attitudine green, propria del mondo contemporaneo".I nuovi edifici saranno realizzati con l'utilizzo delle cubature esistenti, con una scelta di materiali improntata ad una forte attenzione a una, con impianti fotovoltaici e materiali ecosostenibili.Il nuovo sito mira a diventare un un punto di riferimento, oltre che per gli appassionati di Moto Guzzi, anche per il mondo dei giovani e del turismo internazionale che si vuole avvicinare alle moto.L'in linea con l'incremento costante della domanda di mercato, – sottolinea l'azienda – andrà ad affiancarsi a una concezione completamente nuova dell'impianto di Mandello.Il progetto prevede, insieme al nuovo stabilimento, nuovi spazi congressuali, destinati ad eventi interni ed esterni, oltre a un albergo e un ristorante che rendono completa l'offerta di accoglienza per visitatori attesi da tutto il mondo.Nell'occasione della presentazione del progetto è stata. L'appuntamento per la presentazione ufficiale della nuova moto è per il prossimo 23 novembre al