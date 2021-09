CrowdStrike Holdings in rosso, pesa downgrade Goldman Sachs

Crowdstrike Holdings

(Teleborsa) - Aggressivo avvitamento per, che tratta in perdita del 2,92% sui valori precedenti dopo aver incassato un downgrade da Goldman Sachs.Gli esperti dell'ufficio studi della banca d'affari hanno portato la raccomandazione sul titolo a "Neutral" dalla precedente "Buy".L'analisi settimanale del titolo rispetto almostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Lo scenario di medio periodo è sempre connotato positivamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche cedimento, letto dai relativi indicatori, per l'opposizione della resistenza stimata a quota 259,9 USD. Funzionale il controllo della situazione di breve offerta dai supporti a 248,6. E' concreta la possibilità di una continuazione della fase correttiva verso quota 242,8.