Zooplus, titolo supera nuovo prezzo di OPA Hellman&Friedman

Zooplus

(Teleborsa) - Brilla, che passa di mano con un aumento del 7,92%, attestandosi a 469. Il titolo del colosso europeo della vendita online di articoli per animali domestici hadella società di private equity statunitense Hellman & Friedman.Nella giornata di ieri, Hellman & Friedman ha annunciato, a seguito di colloqui con zooplus, diin contanti per ogni azione della società tedesca. Il Consiglio di Gestione e il Consiglio di Sorveglianza di zooplus hanno accolto con favore l'aumento del corrispettivo e continuano a sostenere l'offerta di acquisto e a raccomandare l'accettazione. Il nuovo corrispettivo implica unaazionaria diluita di circa 3,29 miliardi di euro.Le implicazioni tecniche assunte avvalorano l'ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo convista a quota 473,5 e successiva a 484,7. Supporto a 462,3.