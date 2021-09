Borse caute. Piazza Affari chiude in rialzo

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Amplifon

DiaSorin

Ferrari

Saipem

Telecom Italia

Banco BPM

Unicredit

Sanlorenzo

Alerion Clean Power

Esprinet

Illimity Bank

De' Longhi

Ferragamo

Saras

Caltagirone SpA

(Teleborsa) -, che evidenzia un certo vantaggio rispetto al resto d'Europa in cui regna la cautela. La Borsa di Milano è stata sostenuta dagli acquisti su titoli industriali, tecnologici e petroliferi. Sulla borsa Newyorkese, si muove vicino alla parità l'L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,182. L', in aumento (+0,74%), raggiunge 1.806,5 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 70,66 dollari per barile.In discesa lo, che retrocede a quota +99 punti base, con un decremento di 3 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento dello 0,65%.senza slancio, che negozia con un +0,14%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,48%, e sottotonoche mostra una limatura dello 0,36%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che termina a 26.027 punti; sulla stessa linea, ilfa un piccolo salto in avanti dello 0,31%, portandosi a 28.605 punti.Poco sotto la parità il(-0,25%); sale il(+0,86%).Alla chiusura della Borsa di Milano, il controvalore degli scambi nella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,96 miliardi di euro, in deciso ribasso (-12,15%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 2,23 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,5 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,42 miliardi.Tra i 436 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 191, mentre 224 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 21 azioni.di Milano, troviamo(+3,62%),(+3,24%),(+2,59%) e(+1,84%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,08%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,35%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,23%.Tra i(+6,04%),(+4,65%),(+3,98%) e(+3,46%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -9,00%.In caduta libera, che affonda del 3,20%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,07 punti percentuali.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,95%.