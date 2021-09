Ministro Giovannini al primo CdA Enac del presidente Di Palma

(Teleborsa) - Si è svolta oggi, alla presenza del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili,, lasotto la presidenza dell'Avvocato dello StatoNumerosi i temi all'ordine del giorno, tra cui, glifondamentali dell'ENAC per fronteggiare le nuove sfide tecnologiche, la, l'in un contesto di considerazione delle tematiche ambientali.Il Presidente Pierluigi Di Palma ha condiviso con il Ministro Giovannini il programma di attività che vuole caratterizzare la sua presidenza, individuandoche costituiscono le aree di intervento strategiche e prioritarie per l'Ente nel prossimo futuro. Ogni singola attività intrapresa dall'ENAC porrà al centro il passeggero a garanzia dei diritti e della qualità dei servizi resi, intervenendo a tutela dei passeggeri più deboli.Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini ha dichiarato che. Si punta su digitalizzazione e sostenibilità, per sostenere la ripresa di un settore, fondamentale per la competitività del Paese.Il Consiglio di Amministrazione dell'ENAC è composto dal Direttore Generale dott. Alessio Quaranta e dai seguenti Consiglieri: Maria Teresa Di Matteo, Pasquale Misciagna, Alfredo Pallone, Luisa Riccard, e Magistrato delegato della Corte dei conti, Claudio Gue