Lagardere, Vivendi rileva quota Amber. Lancerà OPA

Vivendi

Lagardere

(Teleborsa) -ha accettato la proposta di Amber Capital di rilevare la sua quota del 17,93% nel gruppo editoriale franceseal prezzo di 24,1 euro ad azione.L'acquisizione - si legge in una nota - dovrà essere completata entro il 15 dicembre 2022 dopo aver ottenuto le autorizzazioni dei regolatori, a partire dalla Commissione europea e dall'authority francese sui media (Conseil supérieur de l'Audiovisuel). Qualora le autorizzazioni non fossero ottenute, la quota dovrà essere acquistata da un terzo soggetto allo stesso prezzo promesso da Vivendi ad Amber.Se l'operazione avrà esito positivo, superando la soglia del 30% che impone il lancio di un' OPA obbligatoria che verrà lanciata allo stesso prezzo concordato per l'acquisto della quota di Amber.