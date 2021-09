BNP Paribas Fortis ha ceduto il 2% di Euronext per 220 milioni di euro

BNP Paribas Fortis

(Teleborsa) -- la banca belga del gruppo BNP Paribas - hain- il principale mercato finanziario dell'Eurozona - per 220 milioni di euro. L'istituto ha venduto 2,2 milioni di azioni Euronext a 101 euro ciascuna in un', procedura con cui vengono cedute ad investitori istituzionali quote societarie particolarmente rilevanti. Il prezzo di vendita rappresenta uno sconto di circa il 4% rispetto al prezzo di chiusura di giovedì di 105,30 euro.Si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 23,2 per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 22,93 e successiva a quota 22,47. Resistenza a 23,93.Si muove in territorio negativo, che si attesta a 103,4, con un. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 101,9 e successiva a quota 100,3. Resistenza a 104,5.