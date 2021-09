Trasporto aereo, Aci Europe: a luglio 133 milioni di passeggeri

(Teleborsa) - A luglio il traffico passeggeri sulla rete aeroportuale europea è più che raddoppiato rispetto allo stesso mese dello scorso anno, passando da 57,4 milioni, a. Lo rende noto, l'associazione degli operatori aeroportuali, nel suo rapporto sull'andamento del traffico, avvertendo però che il miglioramento registrato "non è la ripresa del settore".Il rapporto mostra che il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea è diminuito del 49,3% a luglio rispetto allo stesso periodo pre-pandemia (2019), un miglioramento significativo rispetto ai mesi precedenti (-74% nel secondo trimestre del 2021). La migliore performance è arrivata da(-32,6%),(-33,3%),(-44,5%) e(-46,2%), mentre(-81,9%),(-81,7%) e(-81,2%) hanno registrato i cali più marcati. Anche la(-60,8%) ha sottoperformato la media dell'area europea. I dati preliminari di agosto rivelano che il traffico passeggeri nella rete aeroportuale europea ha continuato a migliorare, ma a un ritmo più lento rispetto a luglio, con il mese in chiusura a -43%."L'allentamento delleper i viaggi intraeuropei e i certificati digitali Covid dell'Ue – ha commenta, direttore generale di Aci Europe – hanno permesso al trafficodi migliorare finalmente in tutta Europa, dando ossigeno agli aeroporti nei mesi di luglio e agosto. Ma non bisogna commettere errori, questo non può essere definito un recupero. Finora quest'anno siamo ancora al di sotto del 66% rispetto ai volumie il miglioramento ha principalmente beneficiato gli aeroporti più piccoli che fanno affidamento sul traffico nazionale e leisure. Poiché siamo usciti dal periodo di punta delle vacanze estive, il traffico passeggeri non sta piu' migliorando in molti mercati. In effetti, si sta stabilizzando e persino diminuendo di nuovo, con i viaggiatori d'affari che non riescono a sopperire ai vacanzieri. Naturalmente, ciò è dovuto a regimi di viaggio che rimangono ancora disallineati con restrizioni e condizioni difficili da navigare. Ma al di là degli ovvi fattori di domanda, anche i problemi di offerta iniziano a frenare ulteriori progressi. Larimane molto problematica in tutta Europa, questo è particolarmente vero nel settore dei viaggi d'affari".